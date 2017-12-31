В Совфеде прокомментировали слова Трампа об успехах США в Сирии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что освобождение Ирака и Сирии от террористической группировки "Исламское государство"* стало заслугой проамериканской коалиции, не соответствует действительности, уверен зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Как говорят у нас в России, опять двадцать пять. Видимо, Дональд Трамп очень хочет войти в историю как победитель ИГ* в Сирии и Ираке. Простим хозяину Белого дома эту его маленькую слабость, и ответим по-новогоднему, перефразируя старый советский анекдот. Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Трамп в своем последнем в 2017 году еженедельном обращении к гражданам заявил, что международная коалиция отвоевала почти 100% территории у боевиков ИГ* в Сирии и Ираке.

"Псевдореальность"

Заявления американского лидера об успехах проамериканской коалиции в Сирии имеют мало общего с фактами, считает сенатор Алексей Пушков.

"Это "пост-правда" — псевдореальность", — написал Пушков в Twitter.

Сенатор указал на то, что такая риторика нужна для достижения политических целей. Накануне Пушков писал в соцсетях, что Госдеп поставил себе целью "избавиться" в 2018 году от президента Сирии Башара Асада. Сенатор же указал на то, что Россия будет защищать суверенитет республики, поэтому свержение Асада — это "mission impossible" (в пер. с англ. — "миссия невыполнима").

Желание присвоить чужую победу

Вашингтон, комментируя итоги антитеррористической операции в Сирии, хочет присвоить себе победу над "Исламским государством"*, заявил в интервью RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Участие коалиции США в разгроме ИГ* в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осажденных зон главарей ИГ*, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок", — отметил Чепа.

Как считает депутат, теперь США пытаются прикрыться риторикой о победе над боевиками, хотя на самом деле в Сирии они потерпели поражение. По его мнению, главной задачей американцев было уничтожение правительственного режима, а когда ситуация вышла из-под контроля, они подключились к разгрому "Исламского государства"*, "которое сами же создавали".

Накануне представители Сирийских демократических сил предоставили RT запись отступления боевиков "ИГ"* из Ракки. По мнению экспертов, это ролик доказывает, что войска США позволили террористам беспрепятственно уйти в безопасные районы, откуда они могут продолжить войну против правительственных сил и их союзников.

Разгром "Исламского государства"

Шестого декабря Генштаб объявил о полном освобождении Сирии от террористов "Исламского государства". При этом в ведомстве отметили, что все крупные операции правительственных войск проходили при участии российских военных советников.

В связи с выполнением основной задачи Владимир Путин 11 декабря приказал начать вывод основной группировки войск из Сирии. В республике остаются две российские военные базы — авиационная в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе, а также центр по примирению враждующих сторон.

Военные будут оказывать Дамаску помощь в налаживании мирной жизни, а также содействовать в операциях против оставшихся в Сирии радикальных группировок.

*Террористическая организация, запрещенная в России.