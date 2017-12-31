Мужчину, захватившего заложников в Харькове, арестовали на два месяца

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Суд в Харькове арестовал на два месяца, до 27 февраля, злоумышленника, который накануне захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове.

По данным полиции, в субботу в заложниках в отделении почты оказались до 11 человек. Вечером того же дня силовики задержали преступника благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь. Полиция возбудила уголовное дело по статье "захват заложников", максимальная санкция по ней предусматривает 15 лет лишения свободы.

"Суд постановил ходатайство следователя…. об избрании меры пресечения в отношении Владимира Безуха удовлетворить", — зачитала решение следственная судья на заседании, которое транслировал украинский телеканал "NewsOne".

Она уточнила, что Безух будет содержаться под стражей два месяца до 27 февраля 2018 года. При этом суд не определил подозреваемому возможность внесения залога. Судья также добавила, что считает обоснованными риски того, что Безух может скрываться от следствия и суда. После заседания подозреваемый заявил, что с таким решением суда не согласен.