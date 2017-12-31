В Мексике 13 человек погибли от холодов

МЕХИКО, 31 дек – РИА Новости. Низкие температуры, регистрируемые на значительной части Мексики, привели к гибели в общей сложности 13 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, пять смертей были вызваны переохлаждением, еще в восьми случаях люди погибли от отравления угарным газом при попытке согреть свои жилища.

В штате Дуранго зафиксированы четыре таких случая, в Коауиле и Чиуауа – по два, по одному человеку погибли в Пуэбле, Соноре, Идальго, Морелосе и Гуанахуато. Портал Excelsior отмечает, что также по всей стране отмечены 190 случаев отравлений продуктами горения без летальных исходов.

В течение нескольких недель на значительной территории Мексики отмечаются холода, в некоторых местах доходившие до 15 градусов ниже нуля. При отсутствии центрального отопления такие температуры весьма чувствительны для населения. В ближайшие дни температуры 0-5 градусов Цельсия ожидаются в штатах Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Сакатекас, Агуаскальентес, Халиско, Мичоакан, Гуанахуато, Керетаро, Тласкала, Веракрус, Оахака и городе Мехико.