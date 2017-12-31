Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Житель американского города Эри в штате Пенсильвания, в котором на днях выпало рекордное количество снега, продемонстрировал, как убирать его с помощью автомобиля.

В видеоролике, опубликованном в Instagram, можно увидеть, как он описывает круги по парковке, очищая ее от снега. "Почему бы немного не повеселиться", — пишет мужчина, выложивший видео.

Ниже он прояснил детали.

"Мы остановились, чтобы расчистить тротуар и въезды. Снегоуборочная техника подъехала через несколько минут", — написал он.

По данным СМИ, за последние шесть дней в Эри выпало более 210 сантиметров снега.