КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Захвативший отделение почты в Харькове Владимир Безух заявил в суде, что не хотел причинять вреда людям.
В воскресенье суд рассматривает вопрос о мере пресечения для него. Обвинение ходатайствует об аресте без возможности внесения залога.
"Хотелось бы на праздники быть дома. Я просил бы суд избрать мне домашний арест", — сказал Безух на заседании суда, которое транслирует украинский телеканал "NewsOne" в воскресенье.
Он также отметил, что после захвата здания "Укрпочты" сразу "отпустил детей, бабушек матерей".
"Я не хотел их брать в заложников вообще… Причинить какого-то вреда людям я не хотел — ни морального, ни физического", — сказал он, добавив, что не сопротивлялся, когда один из заложников на него набросился.
В данный момент суд удалился в совещательную комнату для определения меры пресечения.