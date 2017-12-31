В ЛНР обнаружили две артиллерийские установки ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала две артиллерийские установки украинских силовиков у линии соприкосновения, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Установлено, что в районе населенного пункта Попасная зафиксировано перемещение двух 152-мм САУ "Акация", которые двигались в направлении населенного пункта Золотое", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что такие действия ВС Украины являются доказательством систематического нарушения условий размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения, предусмотренными минскими соглашениями. По утверждению Народной милиции ЛНР, украинские силовики наращивают военно-технический потенциал своих подразделений в зоне конфликта.
Ранее в субботу пресс-служба Народной милиции сообщила РИА Новости, что я ситуация на линии соприкосновения в ЛНР стабилизируется.