В ЛНР обнаружили две артиллерийские установки ВСУ у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (410)

ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала две артиллерийские установки украинских силовиков у линии соприкосновения, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Установлено, что в районе населенного пункта Попасная зафиксировано перемещение двух 152-мм САУ "Акация", которые двигались в направлении населенного пункта Золотое", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что такие действия ВС Украины являются доказательством систематического нарушения условий размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения, предусмотренными минскими соглашениями. По утверждению Народной милиции ЛНР, украинские силовики наращивают военно-технический потенциал своих подразделений в зоне конфликта.

Ранее в субботу пресс-служба Народной милиции сообщила РИА Новости, что я ситуация на линии соприкосновения в ЛНР стабилизируется.