В ЛНР заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (410)

ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике имеет тенденцию к стабилизации, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики имеет тенденцию к стабилизации", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, за минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили перемирие. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.

"При обстреле ВСУ применили гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более тридцати гранат", — уточнили в ведомстве.