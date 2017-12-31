В Иране во время протестов погибли два человека

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Иранские власти подтвердили гибель двух демонстрантов во время протестов в Доруде в провинции Лурестан, сообщает телеканал Press TV.

СМИ отмечает, что манифестации переросли в столкновения с полицией, при этом "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".

Накануне в Доруде и ряде других городов страны прошли акции протеста. Митингующие выступали за снижение роста цен и скандировали антиправительственные лозунги.

Представитель Белого дома Сара Сандерс призвала Тегеран уважать права граждан, заявив, что демонстранты "недовольны коррупцией режима и разбазариванием национального богатства для финансирования терроризма за рубежом".

Советник спикера Меджлиса Ирана Амир Абдоллахиян в ответ предостерег Вашингтон от "неверной интерпретации" акций протеста. Он заявил, что демонстранты не призывали к мятежу, так как иранцы "предпочитают террористической и коварной политике Белого дома национальную безопасность и религиозную демократию в том виде, как они реализуются с исламской системе".