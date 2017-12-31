В Иране предостерегли США от неверной трактовки протестов в стране

Иранские студенты во время протестов в Тегеране. 30 декабря 2017

Иранские студенты во время протестов в Тегеране. 30 декабря 2017

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Советник спикера Меджлиса Ирана Амир Абдоллахиян предостерег США от неверной интерпретации акций протеста, прошедших в его стране, передает агентство Tasnim.

"Господин (президент США Дональд) Трамп, не горячитесь. Экономические требования народа отличаются от мятежников. Иранцы предпочитают террористической и коварной политике Белого дома национальную безопасность и религиозную демократию в том виде, как они реализуются с исламской системе", — приводит агентство заявление парламентария в Twitter

Ранее в иранском городе Мешхед прошла акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Митингующие протестовали против экономической ситуации в стране. Пришедшие скандировали лозунги против правительства. Полиция Ирана арестовала 52 человек за участие в несанкционированном митинге в Мешхеде и уничтожение государственной собственности.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс призвала власти Ирана уважать права своих граждан, заявив, что участники акций "недовольны коррупцией режима и разбазариванием национального богатства для финансирования терроризма за рубежом".