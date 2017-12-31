В США "вломившаяся в дом" белка напала на офицера полиции

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Полиции города Брокпорт, штат Нью-Йорк, пришлось выпроваживать "вломившуюся дом" незваную белку, причем в какой-то момент она бросилась на одного из офицеров. Видеоролик с инцидентом опубликован на странице полицейского департамента в Facebook.

В комментарии к видео говорится, что белка, "по имеющимся сведениям, стала есть печенье на кухне".

Судя по всему, зверек запаниковал и начал хаотично носиться по кухне. Затем он прыгнул со стола на полицейского, у которого в этот момент была включена нательная видеокамера. Офицеры Сайм и Доусон такого "теплого приема" не ожидали, говорится на странице департамента.

В итоге белку удалось поймать и отпустить на волю.