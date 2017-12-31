СМИ: в Берлине на Новый год появятся "зоны безопасности" для женщин

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Во время мероприятий по случаю празднования Нового года в Берлине площадь у Бранденбургских ворот впервые оборудуют "зонами безопасности" для женщин, сообщает Der Tagesspiegel.

Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний.

Новые меры безопасности приняты для того, чтобы избежать повторения событий двухгодичной давности, когда в канун нового 2016 года выходцы из Северной Африки и арабских стран нападали на женщин в Кельне и других городах Германии.

Организаторы призывают гостей, к которым будут приставать "агрессивные иностранцы", четко давать понять, что их действия неприятны, и обращаться за помощью к другим людям.

Полицейский профсоюз Германии уже раскритиковал нововведение. "С ней (этой мерой. — Прим. ред.) мы как бы говорим, что есть зоны безопасности, а есть зоны опасности", — заявил его лидер Райнер Вендт, добавив, что тот, кто это придумал, совершенно не понимает политическую ситуацию в стране.

У женщин есть право быть в безопасности в любом месте, отметил он.