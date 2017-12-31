Аваков заявил, что продал долю в одном из украинских телеканалов

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вместе с экс-премьером Украины Арсением Яценюком они продали свои доли в украинском телеканале "Эспрессо ТВ", сообщает его персональный сайт в воскресенье.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Аваков и Яценюк продали свои доли в одном из украинских телеканалов.

"Действительно, канал, созданный накануне революционных событий 2013 года, был для нас важен и сыграл свою роль в освещении событий этих непростых лет. Но мы с Арсением (Яценюком — ред.) приняли решение продать свои доли в "Эспрессо ТВ", чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала, чтобы канал мог развиваться", — заявил Аваков.

По его словам, покупателем 70% доли выступила американская компания из Нью-Йорка ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC.

Аваков отметил, что за 40-процентную долю канала по контракту его супруга получила на счёт в украинском банке более 1,9 миллиона долларов. Глава МВД Украины также пообещал отразить сделку в годовой декларации.

Кроме того, по его данным, налоговые выплаты в бюджет Украины составят около 9,7 миллиона гривен (345 тысяч долларов).