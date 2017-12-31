Порошенко похвастался "ценностью" украинского паспорта

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Украинский паспорт становится все более востребованным, заявил президент республики Петр Порошенко по случаю вступления в силу безвизового режима для поездок в ОАЭ.

"Ценность украинского паспорта продолжает расти!" — написал Порошенко на своей странице в Facebook

Он напомнил, что украинцы могут путешествовать в 85 стран без виз, и подчеркнул, что "2017 год стал прорывом в безвизовом направлении".

С 11 июня граждане Украины могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода они получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с республикой в случае проблем с миграцией и безопасностью.