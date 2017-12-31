В Харькове допросили мужчину, захватившего отделение почты

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Следователи полиции Харьковской области допросили задержанного Владимира Безуха, который в субботу захватил заложников в отделении Укрпочты в Харькове, и отправили его в СИЗО, сообщает украинский телеканал "Общественное ТВ" в воскресенье.

В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции Украины сообщали, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

Ранее представитель украинской полиции сообщал, что злоумышленник находился "в не совсем нормальном состоянии", по словам заложников, он мог быть пьян. Кроме того, мужчина получил небольшие травмы в ходе задержания и столкновения с одним из заложников.

"Задержанного мужчину, который 30 декабря захватил отделение Укрпочты в Харькове, направили в местный изолятор временного содержания", — сообщает телеканал со ссылкой на дежурного в следственном управлении полиции Харьковской области.

Кроме того сообщается, что у задержанного взяли биологические образцы для дальнейшей экспертизы.

Следователи также допросили Безуха, допрос длился около двух часов.