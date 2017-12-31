В Харькове допросили мужчину, захватившего отделение почты

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Следователи полиции Харьковской области допросили задержанного Владимира Безуха, который в субботу захватил заложников в отделении Укрпочты в Харькове, и отправили его в СИЗО, сообщает украинский телеканал "Общественное ТВ" в воскресенье.
Ранее представитель украинской полиции сообщал, что злоумышленник находился "в не совсем нормальном состоянии", по словам заложников, он мог быть пьян. Кроме того, мужчина получил небольшие травмы в ходе задержания и столкновения с одним из заложников.
"Задержанного мужчину, который 30 декабря захватил отделение Укрпочты в Харькове, направили в местный изолятор временного содержания", — сообщает телеканал со ссылкой на дежурного в следственном управлении полиции Харьковской области.
Кроме того сообщается, что у задержанного взяли биологические образцы для дальнейшей экспертизы.
Следователи также допросили Безуха, допрос длился около двух часов.