В Австралии шесть человек погибли при крушении самолета

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Самолет потерпел крушение на юго-востоке Австралии, шесть человек погибли, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

По данным австралийского бюро безопасности на транспорте, одномоторный самолет DHC-2 Beaver авиакомпании Sydney Seaplanes упал в реку Хоксбери около 15.15 (7.15 мск) воскресенья. Воздушное судно направлялось в Сидней, на борту находились пять пассажиров и пилот.

Rescuers are on the scene and an oil slick has been sighted on the surface of the water where a seaplane crashed into the Hawkesbury River https://t.co/oohlp1Pv8i (Pic: @9NewsAUS) pic.twitter.com/xk4iWtCPQF — ABC News (@abcnews) 31 декабря 2017 г.

​Как сообщает спасательная служба, на месте обнаружены тела трех человек и обломки самолета. Расследованием причин происшествия занимаются специалисты бюро безопасности на транспорте.