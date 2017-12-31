Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили по территории республики восемь мин калибром 82 миллиметра.
"Донецкое направление РПГ/СПГ —2 гранаты; АГС – 29 гранат; крупнокалиберное оружие – 2 раза; легкое стрелковое оружие –2 раза. Мариупольское направление минометы 82 мм – 8 мин. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 43 единицы", — сказали в СЦКК.
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.