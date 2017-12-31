Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (408)

ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырёх населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили по территории республики восемь мин калибром 82 миллиметра.

"Донецкое направление РПГ/СПГ —2 гранаты; АГС – 29 гранат; крупнокалиберное оружие – 2 раза; легкое стрелковое оружие –2 раза. Мариупольское направление минометы 82 мм – 8 мин. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 43 единицы", — сказали в СЦКК.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.