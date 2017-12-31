В Кении более 30 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. По меньшей мере 34 человека стали жертвами столкновения автобуса и грузовика на западе Кении, сообщает издание Daily Nation.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Мигаа в ночь на воскресенье. Автобус двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с ехавшим навстречу грузовиком.

At least 27 dead, 17 hurt as Nairobi-bound bus collides with truck at Migaa near Salgaa, Rift Valley Traffic Enforcement Officer Zero Arome says. https://t.co/OT4Au66lai pic.twitter.com/D38S5B7qTE — NationBreakingNews (@NationBreaking) 31 декабря 2017 г.

​На месте скончались 28 пассажиров автобуса, а также водитель и погрузчик грузовика. Еще четыре человека, в том числе трое детей, скончались в больнице от полученных травм.

Пострадали еще по меньшей мере 22 человека, все они были госпитализированы. Экстренные службы продолжают работать на месте инцидента.