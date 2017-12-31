В Кении более 30 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. По меньшей мере 34 человека стали жертвами столкновения автобуса и грузовика на западе Кении, сообщает издание Daily Nation.
Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Мигаа в ночь на воскресенье. Автобус двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с ехавшим навстречу грузовиком.
At least 27 dead, 17 hurt as Nairobi-bound bus collides with truck at Migaa near Salgaa, Rift Valley Traffic Enforcement Officer Zero Arome says. https://t.co/OT4Au66lai pic.twitter.com/D38S5B7qTE— NationBreakingNews (@NationBreaking) 31 декабря 2017 г.
На месте скончались 28 пассажиров автобуса, а также водитель и погрузчик грузовика. Еще четыре человека, в том числе трое детей, скончались в больнице от полученных травм.
Пострадали еще по меньшей мере 22 человека, все они были госпитализированы. Экстренные службы продолжают работать на месте инцидента.
At least 27 dead in Migaa bus crash https://t.co/SJywAixuKo— Daily Nation (@dailynation) 31 декабря 2017 г.