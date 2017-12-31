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В мире

СМИ: Япония видит четыре сценария начала войны на Корейском полуострове

07:0731.12.2017
(обновлено: 08:16 31.12.2017)
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© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские военные несут службу возле границы с КНДР. Архивное фотоЮжнокорейские военные несут службу возле границы с КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Японское правительство изучает перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове, сообщает агентство Киодо.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
КНДР объявила о наращивании ядерной мощи
Издание отмечает, что вопрос рассматривается в рамках Совета национальной безопасности с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ. Ожидается, что японское руководство обсудит действия, которые будут предприняты Силами самообороны в случае обострения ситуации на Корейском полуострове. Агентство также подчеркивает, что Япония получит право задействовать механизм коллективной безопасности и получить военную поддержку от США в случае начала войны на полуострове.

Кроме того, японское правительство, как пишет Киодо, рассматривает на сегодняшний день несколько возможных сценариев начала военных действий на Корейском полуострове, среди которых столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.

Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о ракетном пуске КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Эксперт считает, что удар США по КНДР может привести к "апокалипсису"
Ситуация на Корейском полуострове за последний год резко обострилась. Северокорейское руководство проводило многократные ракетные пуски, а также осуществила ядерное испытание в начале сентября. Действия КНДР вызвали серьезную критику со стороны международного сообщества, которое стремиться надавить на Пхеньян путем международных санкций. В самой Северной Корее назвали санкции ООН, принятые в последний месяц 2017 года, "актом войны". США, в свою очередь, реагируя на провокации северокорейской стороны, не исключают возможность военного решения вопроса.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

© ИнфографикаПерейти в фотобанкКуда могут долететь ракеты КНДР
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Япошки и рады бы спрыгнуть, да якорь в виде амеровских баз не отпускает. Вот и мечутся, как вша на гребешке.
07:26
31.12.2017
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greko.oleg
Америкосы в своем амплуа- стравить страны и наблюдать со стороны. Да! Оказывать помощь партнерам, втюхивая им свое вооружение по непомерным ценам.
Я считал японцев гораздо умнее, чего не скажу об Абэ.
07:42
31.12.2017
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