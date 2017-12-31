Глава МИД Словении пригрозил Хорватии судом из-за территориального спора

БЕЛГРАД, 31 дек — РИА Новости. Словения готовит иск в суд Евросоюза и планирует ряд других мер против Хорватии из-за несоблюдения этой страной решения арбитражного суда по территориальному спору, заявил глава словенского МИД Карл Эрьявец.
"Хорватская полиция нарушает словенский суверенитет. Недопустимо, чтобы зарубежный государственный орган проводил определенные действия в нашем море без разрешения", — приводит заявление Эрьявеца хорватское агентство Hina. Ранее Словения обещала выписывать штрафы хорватским рыбакам, традиционно ведущим промысел в Пиранском заливе, поэтому полиция Хорватии в субботу сопровождала их до середины акватории, что словенская полиция зафиксировала как инцидент.
Эрьявец также заявил, что Словения не даст согласия на вступление Хорватии в Шенгенскую зону и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), если Загреб не признает и не применит на практике решение арбитражного суда.
Хорватия вступила в Евросоюз в 2013 году и является самым молодым членом организации. В то же время эта бывшая югославская республика не входит ни в Еврозону, ни в Шенгенское соглашение, ни в ОЭСР. Правительство Хорватии назвало приближение к членству в этих объединениях внешнеполитическим приоритетом на 2018 год.