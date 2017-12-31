Европа заинтересована в улучшении отношений России и США, заявили в Берлине

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Европейские государства заинтересованы в улучшении отношений между Россией и США, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По мнению дипломата, сближение Москвы и Вашингтона позволит разрешить многие вопросы, включая стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

"Именно мы в Европе заинтересованы в улучшении отношений США и России. Ведь только эти страны при активной поддержке Китая могут предотвратить распространение атомного оружия", — заявил Габриэль.

По его мнению, разногласия между Москвой и Вашингтоном сыграют лишь на руку определенным государствам.

"Именно поэтому мы прикладываем огромные усилия для сближения американцев и русских", — отметил глава МИД Германии.

Он также выразил мнение, что решение северокорейской проблематики военным путем привело бы к "огромным потерям человеческих жизней". Однако он призвал мировое сообщество не игнорировать действия Пхеньяна, так как это, по мнению Габриэля", может стать дурным примером для других стран.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.