МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Европейские государства заинтересованы в улучшении отношений между Россией и США, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke.
"Именно мы в Европе заинтересованы в улучшении отношений США и России. Ведь только эти страны при активной поддержке Китая могут предотвратить распространение атомного оружия", — заявил Габриэль.
По его мнению, разногласия между Москвой и Вашингтоном сыграют лишь на руку определенным государствам.
"Именно поэтому мы прикладываем огромные усилия для сближения американцев и русских", — отметил глава МИД Германии.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.