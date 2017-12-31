В Конго отключили интернет и SMS перед оппозиционными митингами

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) из соображений "государственной безопасности" распорядились отключить интернет и заблокировать пересылку SMS-сообщений в преддверии антиправительственных демонстраций в стране, сообщает портал ACTUALITE.CD.

По данным СМИ, в воскресенье в крупных городах ДРК пройдут шествия, участники которых хотят призвать президента страны отказаться от изменения конституции, чтобы остаться на третий срок. В числе требований демонстрантов также освобождение политзаключенных.

"Из соображений безопасности и в соответствии со статьей 46 закона… о телекоммуникациях в Демократической Республике Конго с 18 часов субботы 30 декабря 2017 года и до нового распоряжения требуется прекратить предоставление следующих услуг: SMS, интернет", — цитирует портал заявление министра связи страны Эмери Окунджи.

Согласно тексту заявления, решение по отмене запрета будет принято 1 января.

Портал отмечает, что запрет на интернет и SMS-сообщения в ДРК вводится регулярно в преддверии масштабных антиправительственных митингов. Так, в 2015 году власти ввели аналогичный запрет на время демонстрации противников пересмотра закона о выборах.