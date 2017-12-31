Меркель намерена увеличить инвестиции в сферу безопасности Германии

БЕРЛИН, 31 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о намерении увеличить инвестиции в сферу безопасности в Германии для защиты общественного порядка, говорится в тексте новогоднего обращения главы правительства, который предоставила журналистам пресс-служба кабмина ФРГ.

"Мы должны будем еще больше инвестировать в сильное государство, которое защищает правила нашего сосуществования и заботится о вашей и о нашей всеобщей безопасности. В этой связи я хотела бы на этом месте особо поблагодарить полицейских, которые и сегодня вечером работают для нас и, например, поддерживают порядок на многих мероприятиях по празднованию Нового года в стране, а также солдат, которые на родине или за рубежом служат нашей стране", — отметила Меркель.

В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России и других странах террористической группировкой "Исламское государство".

Как заявил в декабре глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (контрразведка — ред.) Ханс-Георг Масен, общее число "салафитов в Германии" выросло сейчас до 10,8 тысячи человек. Еще в сентябре эта цифра составляла 10,3 тысячи, в декабре 2016 года — 9,7 тысячи. Масен назвал это "особым вызовом для ведомства по защите конституции".