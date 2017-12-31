На Украине вступает в силу безвизовый режим с ОАЭ

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Безвизовый режим для поездок украинских туристов в одну из самых популярных у них стран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вступает в силу в воскресенье.

"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 31 декабря 2017 года граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter

Договоренность о безвизовых поездках украинцев в ОАЭ была достигнута в ходе государственного визита президента Украины Петра Порошенко в ноябре 2017 года.

Туры из Украины в ОАЭ сейчас пользуются большим спросом в стране, по популярности они находятся примерно на третьем-четвертом месте после Турции и Египта. В 2016 году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев.

При этом виза в ОАЭ была одной их самых дорогих — за ее оформление украинцы платили от 80 до 120 долларов. Помимо стоимости визы украинцев нередко останавливали трудности с ее оформлением. Эмираты выдвигали довольно сложные требования, а результат становился известен обычно уже перед самой поездкой.

Украинские туроператоры возлагают на безвизовый режим большие надежды и прогнозируют рост пассажиропотока как минимум на 10-20% за ближайшее полугодие. Как следствие, можно ожидать незначительного удешевления авиабилетов, так как авиакомпании в свою очередь будут устраивать распродажи и акции по направлению Киев — Дубай.

"Мы ожидаем увеличения популярности ОАЭ у наших туристов уже этой зимой. И дело не только в визе. Увеличение потока приведет к более выгодным условиям сотрудничества и, как следствие, снижению стоимости самих туров. ОАЭ сейчас и так одно из самых популярных зимних направлений среди украинцев… А теперь у этого направления есть все шансы в разы увеличить турпоток из Украины", — рассказала РИА Новости глава направления ОАЭ туроператора Join UP! Анастасия Ляхоцкая.

Ранее МИД Украины сообщал, что работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аварией.