СМИ: расследование ФБР против России началось из-за советника Трампа

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Неформальная беседа экс-советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом за бокалом спиртного в одном из баров Лондона стала одним из "движущих факторов" начала расследования ФБР о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в американские президентские выборы, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, разговор Пападопулоса с дипломатом Александром Даунером (Alexander Downer) состоялся в мае 2016 года в лондонском баре Wine Rooms.

Как отмечает газета, тремя неделями ранее Пападопулосу доложили, что "Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании". Именно этой информацией и поделился подвыпивший экс-советник Трампа со своим австралийским собеседником.

"Сколько именно Пападопулос успел рассказать …, австралийцу не совсем ясно. Однако два месяца спустя, когда украденные электронные письма демократов стали появляться в сети, австралийские власти передали информацию, выданную Пападопулосом, своим американским коллегам", — пишет газета, ссылаясь на четырех бывших и действующих американских высокопоставленных чиновников.

По данным газеты, кража электронных писем, а также тот факт, что участник предвыборной кампании Трампа знал об этом, стали в конечном счете "движущими факторами" начала в июле 2016 года расследования ФБР о "вмешательстве России" в американские выборы.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Ранее Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР.