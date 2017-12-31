СМИ: расследование ФБР против России началось из-за советника Трампа

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Неформальная беседа экс-советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом за бокалом спиртного в одном из баров Лондона стала одним из "движущих факторов" начала расследования ФБР о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в американские президентские выборы, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Как отмечает газета, тремя неделями ранее Пападопулосу доложили, что "Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании". Именно этой информацией и поделился подвыпивший экс-советник Трампа со своим австралийским собеседником.
"Сколько именно Пападопулос успел рассказать …, австралийцу не совсем ясно. Однако два месяца спустя, когда украденные электронные письма демократов стали появляться в сети, австралийские власти передали информацию, выданную Пападопулосом, своим американским коллегам", — пишет газета, ссылаясь на четырех бывших и действующих американских высокопоставленных чиновников.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Ранее Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР.