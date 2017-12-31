Лавров не обсуждал переименование в США улицы рядом с посольством России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не просил госсекретаря США Рекса Тиллерсона отказаться от переименования в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова части улицы, где расположено российское посольство в Вашингтоне.

"Я вообще эту тему ни с кем никогда не обсуждал", — сказал Лавров, комментируя в эфире программы "Международная пилорама" на НТВ соответствующую информацию ряда СМИ.

Ранее профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно утвердил проект закона о переименовании части улицы напротив российского посольства в память о Немцове. Первоначально предложение назвать одну из улиц Вашингтона его именем было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. В случае одобрения инициативы посольство России в США получит адрес "Борис-Немцов-плаза, дом 1".