Telegram уличили в цензуре

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мессенджер Telegram осуществил блокировку двух иранских каналов. Об этом сообщил пользователь Twitter Nariman Namazov.

Как отмечается, заблокированным оказался канал amadnews, насчитывавший около 1,3 миллиона подписчиков, за якобы "инструкцию к коктейлю Молотова". Позже Telegram заблокировал и резервный канал amadnews1, на который после блокировки первого успели подписаться порядка 600 тысяч человек.

В Иране начались акции протеста. Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией.

Ранее в октябре Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге.