"Ну, Дед Мороз, погоди": страны, в которых запрещают Новый год

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. В мире есть несколько десятков стран, в которых наступление Нового года праздновать не принято, а попытки поставить елку во дворе или подработать в красно-белом костюме могут закончиться плачевно. Большинство из этих государств относятся к дальнему зарубежью — от Брунея до Сомали. Однако Новый год оказывался под угрозой и в постсоветской Средней Азии. Ни в одной из этих стран празднование не запрещено, однако религиозная общественность требует ограничить увеселительные мероприятия.
Отмечайте более скромно
В Таджикистане новогоднему празднику приходится еще тяжелее, ведь конкуренцию ему составляет новолетие на местный лад — Новруз. Усугубляет дело борьба с "русским влиянием".
В 2007 году таджикский лидер Эмомали Рахмонов отбросил от своей фамилии последний слог и стал Рахмоном. Обращение к корням не могло не сказаться и на культурной политике. В 2013-м празднование Нового года было, но с изъятием сказочной составляющей. Деда Мороза убрали с телеэкранов. А еще через два года под угрозой оказалась сама елка: в школах и университетах Новый год было решено отмечать без его главного символа.
Как это ни удивительно, для многих в Средней Азии Новый год встал в один ряд с Хеллоуином: оба праздника, с точки зрения местных, — иностранное заимствование. Борьба против Дня всех святых ведется в Таджикистане и Узбекистане на протяжении многих лет. Поступают сообщения о том, что полиция отнимает изготовленную для этого праздника атрибутику. Избежишь обыска или нет — воля случая. В 2011 году страшно не повезло Деду Морозу: мужчину в костюме сказочного персонажа зарезали. По утверждению родственников жертвы, из религиозных соображений.
Сели праздновать, а тут — религиозная полиция
"Однако если поступает жалоба (от религиозной полиции. — Прим. ред.), то защитить нас просто некому. Когда я тайно проводил богослужения в Эр-Рияде — столице страны, — у нас была своего рода служба безопасности. Ее задача заключалась в том, чтобы предупредить нас о появлении полицейских", — говорит Поль Хиндер, апостольский викарий папы римского в Омане, Йемене и Объединенных Арабских Эмиратах. Страхом перед вторжением дело не ограничивалось. Проведение рождественского богослужения осложнялось недостатком церковного вина. Покупка и употребление алкоголя в Саудовской Аравии также полностью запрещены.
В других государствах мусульманского мира запрет на Рождество и Новый Год — не результат последовательной политики, а необъяснимый зигзаг недавно еще терпимого курса. В султанате Бруней зимние праздники в 2015 году сделал незаконными султан Хассанал Болкиах. Еще в начале десятилетия жители государства отмечали Рождество — и успели привыкнуть к нему. С тех пор все по-другому: за публичное празднование немусульманского выходного дня полагается наказание сроком до пяти лет.
Однако жители Брунея, помнящие о Санта-Клаусе, не намерены без борьбы отказываться от него. Интернет-пользователи султаната запустили кампанию в социальных сетях под хэштегом #Mytreedom: специально изобретенное для этой цели слово объединяет "дерево" (новогоднее) и "свободу". Вести сопротивление через Сеть в Брунее проще, чем в другой стране, воюющей с праздниками, — Сомали, где интернет-соединение оставляет желать лучшего. Однако проблема общая: в 2015 году власти африканского государства объявили вне закона популярный выходной, поставив его приверженцев перед фактом.
"В Сомали разрешено только одно — молиться вместе со своей семьей"
В разговоре с РИА Новости епископ находящейся на подпольном положении Сомалийской католической церкви Джорджо Бертин рассказал, что в стране обязательно будут проводиться тайные рождественские службы. "В особенности это коснется иностранцев, военных, размещенных на территории страны, их домов и казарм. Местным христианам придется хуже: им останется слушать радио, ловить телевизионные сигналы и молиться вместе со своей семьей", — подытоживает священнослужитель.