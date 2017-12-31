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В мире

"Ну, Дед Мороз, погоди": страны, в которых запрещают Новый год

08:0031.12.2017
(обновлено: 08:02 31.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкДед МорозДед Мороз
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. В мире есть несколько десятков стран, в которых наступление Нового года праздновать не принято, а попытки поставить елку во дворе или подработать в красно-белом костюме могут закончиться плачевно. Большинство из этих государств относятся к дальнему зарубежью — от Брунея до Сомали. Однако Новый год оказывался под угрозой и в постсоветской Средней Азии. Ни в одной из этих стран празднование не запрещено, однако религиозная общественность требует ограничить увеселительные мероприятия.

Отмечайте более скромно

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров. Архивное фото
© Фото : из архива газеты "Спецназ России"
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Трудности для Нового года наступили после распада Советского Союза, по мере того как радикальные религиозные проповедники становились влиятельной силой в Средней Азии. Иногда на их сторону переходили и умеренные лидеры, считающие, что обычай ждать Деда Мороза не соответствует местным традициям. "В Узбекистане народ такой, что это даже не ограничения, просто потребности нет. Давайте сделаем так, чтобы Новый год отмечали дома или в гостях", — заявил руководитель информационно-аналитической группы мэрии Ташкента Баходир Гоибназаров. На улицах Узбекистана установили елки, но тем не менее в некоторых городах кафе и ресторанам рекомендовано взять выходной день 31 декабря.

В Таджикистане новогоднему празднику приходится еще тяжелее, ведь конкуренцию ему составляет новолетие на местный лад — Новруз. Усугубляет дело борьба с "русским влиянием".

В 2007 году таджикский лидер Эмомали Рахмонов отбросил от своей фамилии последний слог и стал Рахмоном. Обращение к корням не могло не сказаться и на культурной политике. В 2013-м празднование Нового года было, но с изъятием сказочной составляющей. Деда Мороза убрали с телеэкранов. А еще через два года под угрозой оказалась сама елка: в школах и университетах Новый год было решено отмечать без его главного символа.

© Sputnik / Искандар АминовПерейти в фотобанкГорожане в национальных костюмах на праздновании Навруза на площади имени 800-летия Москвы в Душанбе
© Sputnik / Искандар Аминов
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Горожане в национальных костюмах на праздновании Навруза на площади имени 800-летия Москвы в Душанбе

Как это ни удивительно, для многих в Средней Азии Новый год встал в один ряд с Хеллоуином: оба праздника, с точки зрения местных, — иностранное заимствование. Борьба против Дня всех святых ведется в Таджикистане и Узбекистане на протяжении многих лет. Поступают сообщения о том, что полиция отнимает изготовленную для этого праздника атрибутику. Избежишь обыска или нет — воля случая. В 2011 году страшно не повезло Деду Морозу: мужчину в костюме сказочного персонажа зарезали. По утверждению родственников жертвы, из религиозных соображений.

Сели праздновать, а тут — религиозная полиция

Елочный базар. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дачи, пьесы, сосиски: как российские политики встретят Новый год
В странах мусульманского мира борьба с празднованием Нового года идет рука об руку со стремлением ограничить рождественские литургии. В Саудовской Аравии публичное исповедание христианства запрещено со времени основания королевства. В условиях настоящего подполья католики и протестанты вынуждены проводить свои службы тайно, опасаясь рейдов религиозной полиции. Вооруженные блюстители веры могут поступить с нарушителями по всей строгости закона, хотя в последние годы предпочитают смотреть на тайные мессы сквозь пальцы. В попытке привлечь западные инвестиции власти страны готовы пойти на незначительные уступки христианским обычаям.

"Однако если поступает жалоба (от религиозной полиции. — Прим. ред.), то защитить нас просто некому. Когда я тайно проводил богослужения в Эр-Рияде — столице страны, — у нас была своего рода служба безопасности. Ее задача заключалась в том, чтобы предупредить нас о появлении полицейских", — говорит Поль Хиндер, апостольский викарий папы римского в Омане, Йемене и Объединенных Арабских Эмиратах. Страхом перед вторжением дело не ограничивалось. Проведение рождественского богослужения осложнялось недостатком церковного вина. Покупка и употребление алкоголя в Саудовской Аравии также полностью запрещены.

© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии

В других государствах мусульманского мира запрет на Рождество и Новый Год — не результат последовательной политики, а необъяснимый зигзаг недавно еще терпимого курса. В султанате Бруней зимние праздники в 2015 году сделал незаконными султан Хассанал Болкиах. Еще в начале десятилетия жители государства отмечали Рождество — и успели привыкнуть к нему. С тех пор все по-другому: за публичное празднование немусульманского выходного дня полагается наказание сроком до пяти лет.

Однако жители Брунея, помнящие о Санта-Клаусе, не намерены без борьбы отказываться от него. Интернет-пользователи султаната запустили кампанию в социальных сетях под хэштегом #Mytreedom: специально изобретенное для этой цели слово объединяет "дерево" (новогоднее) и "свободу". Вести сопротивление через Сеть в Брунее проще, чем в другой стране, воюющей с праздниками, — Сомали, где интернет-соединение оставляет желать лучшего. Однако проблема общая: в 2015 году власти африканского государства объявили вне закона популярный выходной, поставив его приверженцев перед фактом.

"В Сомали разрешено только одно — молиться вместе со своей семьей" 

С Новым годом, с новым веком - - дипломная работа ученицы московской детской художественной школы №1 Наташи Олещук
© РИА Новости / Виталий Савельев
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Реинкарнация солнцеворота: как отмечали Новый год в Москве в разные века
"Мы предупреждаем: не празднуйте Рождество, оно только для христиан", — так сформулировал свои мысли шейх Мухаммад Хейров, глава Министерства по делам религии страны в интервью местному радио. Чиновник сообщил, что заручился поддержкой силовых структур: те готовы вмешаться, если на улицах столицы будет замечено что-либо, напоминающее празднование. Официальная позиция государства — отмечать Рождество просто некому, ведь жители страны в подавляющем большинстве мусульмане, а еще праздник опасен для общественного порядка. Странное объяснение, да и принятые меры безопасности при таком подходе трудно объяснить.

В разговоре с РИА Новости епископ находящейся на подпольном положении Сомалийской католической церкви Джорджо Бертин рассказал, что в стране обязательно будут проводиться тайные рождественские службы. "В особенности это коснется иностранцев, военных, размещенных на территории страны, их домов и казарм. Местным христианам придется хуже: им останется слушать радио, ловить телевизионные сигналы и молиться вместе со своей семьей", — подытоживает священнослужитель.

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