Facebook заподозрили в работе на правительство США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Социальная сеть Facebook работает в пользу правительства США, когда речь заходит об удалении "неугодных" учетных записей, пишет обозреватель портала The Intercept Гленн Гринвальд.
По словам Гринвальда, это означает, что Белый дом может заставить удалить из Facebook и Instagram кого угодно, просто включив человека в санкционный лист. "Доверяют ли люди администрации Трампа настолько, чтобы давать ей право блокировать любого?" — задается вопросом автор.
Подобные "близкие" отношения сложились у Facebook и с Тель-Авивом, считает Гринвальд. Так, соцсеть неоднократно исполняла требования израильского правительства о блокировке аккаунтов палестинцев. В случае неповиновения компании угрожали большими штрафами и блокировкой сайта на территории Израиля.
В Палестинском информационном центре заявили, что десять английских и арабских страниц администрации с несколькими миллионами подписчиков были заблокированы. Также в марте прошлого года в соцсети закрыли страницу партии ФАТХ из-за фотографии Ясира Арафата с винтовкой в руках.
Автор отмечает, что такое сотрудничество доступно далеко не всем странам: например, если Иран потребует удалить аккаунт сенатора-демократа Чака Шумера (его включили в черный список за поддержку решения Трампа по Иерусалиму), Facebook на это не пойдет. То же, по мнению журналиста, касается и России, которая месяц назад ввела санкции против некоторых канадских политиков, однако их учетные записи до сих пор активны. Иначе говоря, Facebook сотрудничает только с теми государствами, которые имеют на него прямое влияние, резюмирует Гринвальд.