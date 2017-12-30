Facebook заподозрили в работе на правительство США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Социальная сеть Facebook работает в пользу правительства США, когда речь заходит об удалении "неугодных" учетных записей, пишет обозреватель портала The Intercept Гленн Гринвальд.

Журналист отмечает, что сотрудничество соцсети с американскими властями стало очевидно после блокировки аккаунта лидера Чечни Рамзана Кадырова. По словам представителей компании, страницу закрыли из-за внесения главы республики в так называемый "список Магнитского". При этом личные санкции действуют и в отношении президента Венесуэлы Николас Мадуро, однако его аккаунт работает до сих пор, подчеркивает обозреватель.

По словам Гринвальда, это означает, что Белый дом может заставить удалить из Facebook и Instagram кого угодно, просто включив человека в санкционный лист. "Доверяют ли люди администрации Трампа настолько, чтобы давать ей право блокировать любого?" — задается вопросом автор.

Подобные "близкие" отношения сложились у Facebook и с Тель-Авивом, считает Гринвальд. Так, соцсеть неоднократно исполняла требования израильского правительства о блокировке аккаунтов палестинцев. В случае неповиновения компании угрожали большими штрафами и блокировкой сайта на территории Израиля.

По словам министра юстиции еврейского государства Аелеты Шакед, Израиль в течение предыдущих четырех месяцев подал 158 запросов на удаление информации, которую можно расценить как "подстрекательство к беспорядкам". В результате Facebook удовлетворил 95% требований.

В Палестинском информационном центре заявили, что десять английских и арабских страниц администрации с несколькими миллионами подписчиков были заблокированы. Также в марте прошлого года в соцсети закрыли страницу партии ФАТХ из-за фотографии Ясира Арафата с винтовкой в руках.

Автор отмечает, что такое сотрудничество доступно далеко не всем странам: например, если Иран потребует удалить аккаунт сенатора-демократа Чака Шумера (его включили в черный список за поддержку решения Трампа по Иерусалиму), Facebook на это не пойдет. То же, по мнению журналиста, касается и России, которая месяц назад ввела санкции против некоторых канадских политиков, однако их учетные записи до сих пор активны. Иначе говоря, Facebook сотрудничает только с теми государствами, которые имеют на него прямое влияние, резюмирует Гринвальд.