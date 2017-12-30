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Facebook заподозрили в работе на правительство США

23:3030.12.2017
(обновлено: 23:35 30.12.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСоциальная сеть ФейсбукСоциальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Социальная сеть Facebook работает в пользу правительства США, когда речь заходит об удалении "неугодных" учетных записей, пишет обозреватель портала The Intercept Гленн Гринвальд.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Кадыров не собирается возвращаться в Facebook
Журналист отмечает, что сотрудничество соцсети с американскими властями стало очевидно после блокировки аккаунта лидера Чечни Рамзана Кадырова. По словам представителей компании, страницу закрыли из-за внесения главы республики в так называемый "список Магнитского". При этом личные санкции действуют и в отношении президента Венесуэлы Николас Мадуро, однако его аккаунт работает до сих пор, подчеркивает обозреватель.

По словам Гринвальда, это означает, что Белый дом может заставить удалить из Facebook и Instagram кого угодно, просто включив человека в санкционный лист. "Доверяют ли люди администрации Трампа настолько, чтобы давать ей право блокировать любого?" — задается вопросом автор.

Подобные "близкие" отношения сложились у Facebook и с Тель-Авивом, считает Гринвальд. Так, соцсеть неоднократно исполняла требования израильского правительства о блокировке аккаунтов палестинцев. В случае неповиновения компании угрожали большими штрафами и блокировкой сайта на территории Израиля.

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Facebook запретил разработчикам использовать данные соцсети для слежки
По словам министра юстиции еврейского государства Аелеты Шакед, Израиль в течение предыдущих четырех месяцев подал 158 запросов на удаление информации, которую можно расценить как "подстрекательство к беспорядкам". В результате Facebook удовлетворил 95% требований.

В Палестинском информационном центре заявили, что десять английских и арабских страниц администрации с несколькими миллионами подписчиков были заблокированы. Также в марте прошлого года в соцсети закрыли страницу партии ФАТХ из-за фотографии Ясира Арафата с винтовкой в руках.

Автор отмечает, что такое сотрудничество доступно далеко не всем странам: например, если Иран потребует удалить аккаунт сенатора-демократа Чака Шумера (его включили в черный список за поддержку решения Трампа по Иерусалиму), Facebook на это не пойдет. То же, по мнению журналиста, касается и России, которая месяц назад ввела санкции против некоторых канадских политиков, однако их учетные записи до сих пор активны. Иначе говоря, Facebook сотрудничает только с теми государствами, которые имеют на него прямое влияние, резюмирует Гринвальд.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Asker Druzhban
журналист Гринвальд, просто лишний раз подтвердил грязную политику двойных стандартов сшп и яхудов!
главных террористов в мире!
23:44
30.12.2017
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Михаил Шельдешев
Сейчас правительство США технично переведет стрелки и обвинят во всем Россию, а затем введет в отношении нее санкции. А вообще, западные социальные сети уже давно работают на спецслужбы своих стран. Куда же им деваться. Только так
23:44
30.12.2017
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