МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский МИД рекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Иране, где проходят акции протеста.

"Иран — вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией. Рекомендуется сохранять бдительность и не посещать места массового скопления людей", — сообщили в ситуационно-кризисном центре МИД. Информация опубликована на странице в Facebook российского министерства.