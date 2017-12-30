Захват заложников в Харькове: злоумышленник отпустил людей и сдался полиции

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Неизвестный мужчина в субботу, в канун Нового года, захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники, по предварительным данным, более десяти человек. Злоумышленник заявил полиции, что у него с собой взрывчатка, которую он грозился взорвать в случае невыполнения его требований.

К спецоперации по освобождению заложников были привлечены значительные силы медиков и полиции, в том числе спецназ и снайперы. После примерно пяти часов переговоров правоохранителям удалось без жертв освободить всех заложников и задержать злоумышленника.

Предновогоднее ЧП



В субботу днем Украину, которая уже полным ходом готовилась к празднованию Нового года, всколыхнула новость о захвате заложников на почте в Харькове. По данным пресс-службы полиции Харьковской области, сообщение о захвате помещения почты поступило по линии "102" в 14.40 (15.40 мск). Звонок поступил от мужа одной из работниц почтового отделения.

При этом пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослава Тракало в комментарии украинским СМИ сообщил, что неизвестный, захвативший почтовое отделение, заявил, что у него при себе бомба, которую он готов взорвать. Также у полиции была информация, что во время захвата помещения у мужчины был предмет, "похожий на пистолет". Полиция сразу же взяла отделение почты в оцепление. По приказу первого замглавы МВД Сергея Ярового к месту событий в Харькове самолетом направились дополнительные силы спецподразделения нацполиции Украины КОРД. Также, по данным полиции, место вокруг захваченного помещения было взято под контроль снайперской группой спецназа.

По словам депутата Верховной рады Украины, члена коллегии МВД Антона Геращенко, параллельно с переговорами полиция предложила злоумышленнику сдаться, в противном случае правоохранители пригрозили провести силовой захват, в ходе которого преступник мог быть устранен.

Геращенко добавил, что захватчик изначально хотел ограбить почтовое отделение. Однако когда в ходе ограбления кто-то из сотрудников успел вызвать полицию, преступник понял, что не сможет уйти с награбленным, и решил взять всех присутствующих в заложники.

Начальник полиции харьковской области Олега Беха, сообщил, что по предварительной информации в заложниках могли находиться девять взрослых людей и двое детей.

"О количестве людей нам не известно, на данный момент есть информация, что среди заложников есть девять взрослых и двое детей, но данная информация пока не подтверждена", — сказал Бех в комментарии украинскому телевидению сразу после того как СМИ растиражировали новость о ЧП в Харькове.

При этом он добавил, что полиция не владела подтверждающей информацией о том, действительно ли преступник принес с собой взрывчатку и есть ли у него оружие.

Требований не озвучил



Взяв людей в заложники, злоумышленник так и не смог озвучить четкие требования к правоохранителям. По словам Беха, мужчина держал связь с полицией по телефонам заложников и при этом не выдвигал никаких конкретных требований, вел себя спокойно.

Спустя примерно три часа после захвата отделения почты пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко сообщил об освобождении части заложников.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении пятерых заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", — написал Святослав Цеголко в микроблоге в Twitter. Позже глава нацполиции Украины Сергей Князев уточнил, что среди освобожденных двое детей 11 и 13 лет. Освобожденные были перемещены в безопасное место. По данным полиции, освободить людей удалось после переговоров.

При этом Князев сообщил, что полиция привлекла к переговорному процессу отца злоумышленника, захватившего почту.

Открыли дело



Полиция Украины, не дожидаясь задержания преступника, возбудила по факту событий в отделении "Укрпочты" уголовное дело.

"По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по части второй статьи 147 (захват заложников) Уголовного кодекса", — сообщило МВД Украины в своем аккаунте в Twitter.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Жертв удалось избежать



Преступник смог удерживать заложников в плену около пяти часов, около 19.30 (20.00 мск) президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении всех заложников и задержании злоумышленника.

"Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины", — написал Порошенко в субботу в микроблоге в Twitter.

Порошенко сообщил, что он поручил местным органам власти предоставить пострадавшим необходимую помощь.

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная написала в Facebook, что сейчас с освобожденными родственниками начинают работать психологи и медики.

При этом глава нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что задержание преступника прошло без потерь. "Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", — привела пресс-служба нацполиции Украины слова Князева.

Подробности задержания преступника и его личность пока неизвестны, так же как и точное количество освобожденных заложников.

Вежливый преступник



После завершения спецоперации СМИ стали известны интересные подробности того, как преступник удерживал в плену заложников. По словам одного из мальчиков, освобожденных из плена, мужчина постоянно предлагал своим заложникам кофе и чай.

"Он все время предлагал кофе и чай там, но мало ли что он туда подсыпал", — сказал мальчик журналистам, видео общения с которыми в субботу появилось в украинских СМИ.

Также парень рассказал, что мужчина нацепил на себя предметы, которые называл взрывчаткой, и постоянно повторял, что "если полицейские не будут его слушать, он взорвет ее". По словам мальчика, "взрывчатка" представляла собой две бутылки с какой-то смесью внутри, при этом они светились синим цветом.