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Захват заложников в Харькове: злоумышленник отпустил людей и сдался полиции

22:5530.12.2017
(обновлено: 22:57 30.12.2017)
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© Фото : Українська правда / Евгений РуденкоСотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017
© Фото : Українська правда / Евгений Руденко

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Неизвестный мужчина в субботу, в канун Нового года, захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники, по предварительным данным, более десяти человек. Злоумышленник заявил полиции, что у него с собой взрывчатка, которую он грозился взорвать в случае невыполнения его требований.

Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Полиция назвала причину захвата заложников в Харькове

К спецоперации по освобождению заложников были привлечены значительные силы медиков и полиции, в том числе спецназ и снайперы. После примерно пяти часов переговоров правоохранителям удалось без жертв освободить всех заложников и задержать злоумышленника.

Предновогоднее ЧП

В субботу днем Украину, которая уже полным ходом готовилась к празднованию Нового года, всколыхнула новость о захвате заложников на почте в Харькове. По данным пресс-службы полиции Харьковской области, сообщение о захвате помещения почты поступило по линии "102" в 14.40 (15.40 мск). Звонок поступил от мужа одной из работниц почтового отделения.

При этом пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослава Тракало в комментарии украинским СМИ сообщил, что неизвестный, захвативший почтовое отделение, заявил, что у него при себе бомба, которую он готов взорвать. Также у полиции была информация, что во время захвата помещения у мужчины был предмет, "похожий на пистолет". Полиция сразу же взяла отделение почты в оцепление. По приказу первого замглавы МВД Сергея Ярового к месту событий в Харькове самолетом направились дополнительные силы спецподразделения нацполиции Украины КОРД. Также, по данным полиции, место вокруг захваченного помещения было взято под контроль снайперской группой спецназа.

Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017
© Фото : Українська правда / Евгений Руденко
В Харькове возбудили дело из-за захвата заложников в почтовом отделении

По словам депутата Верховной рады Украины, члена коллегии МВД Антона Геращенко, параллельно с переговорами полиция предложила злоумышленнику сдаться, в противном случае правоохранители пригрозили провести силовой захват, в ходе которого преступник мог быть устранен.

Геращенко добавил, что захватчик изначально хотел ограбить почтовое отделение. Однако когда в ходе ограбления кто-то из сотрудников успел вызвать полицию, преступник понял, что не сможет уйти с награбленным, и решил взять всех присутствующих в заложники.

Начальник полиции харьковской области Олега Беха, сообщил, что по предварительной информации в заложниках могли находиться девять взрослых людей и двое детей.

"О количестве людей нам не известно, на данный момент есть информация, что среди заложников есть девять взрослых и двое детей, но данная информация пока не подтверждена", — сказал Бех в комментарии украинскому телевидению сразу после того как СМИ растиражировали новость о ЧП в Харькове.

При этом он добавил, что полиция не владела подтверждающей информацией о том, действительно ли преступник принес с собой взрывчатку и есть ли у него оружие.

Требований не озвучил

Взяв людей в заложники, злоумышленник так и не смог озвучить четкие требования к правоохранителям. По словам Беха, мужчина держал связь с полицией по телефонам заложников и при этом не выдвигал никаких конкретных требований, вел себя спокойно.

Спустя примерно три часа после захвата отделения почты пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко сообщил об освобождении части заложников.

Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017
© Фото : Українська правда / Евгений Руденко
В Харькове к переговорам с захватчиком почты привлекли его отца

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении пятерых заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", — написал Святослав Цеголко в микроблоге в Twitter. Позже глава нацполиции Украины Сергей Князев уточнил, что среди освобожденных двое детей 11 и 13 лет. Освобожденные были перемещены в безопасное место. По данным полиции, освободить людей удалось после переговоров.

При этом Князев сообщил, что полиция привлекла к переговорному процессу отца злоумышленника, захватившего почту.

Открыли дело

Полиция Украины, не дожидаясь задержания преступника, возбудила по факту событий в отделении "Укрпочты" уголовное дело.

"По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по части второй статьи 147 (захват заложников) Уголовного кодекса", — сообщило МВД Украины в своем аккаунте в Twitter.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Жертв удалось избежать

Преступник смог удерживать заложников в плену около пяти часов, около 19.30 (20.00 мск) президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении всех заложников и задержании злоумышленника.

Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017
© Фото : Українська правда / Евгений Руденко
Жертв и пострадавших после освобождения заложников в Харькове нет

"Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины", — написал Порошенко в субботу в микроблоге в Twitter.

Порошенко сообщил, что он поручил местным органам власти предоставить пострадавшим необходимую помощь.

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная написала в Facebook, что сейчас с освобожденными родственниками начинают работать психологи и медики.

При этом глава нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что задержание преступника прошло без потерь. "Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", — привела пресс-служба нацполиции Украины слова Князева.

Подробности задержания преступника и его личность пока неизвестны, так же как и точное количество освобожденных заложников.

Вежливый преступник

После завершения спецоперации СМИ стали известны интересные подробности того, как преступник удерживал в плену заложников. По словам одного из мальчиков, освобожденных из плена, мужчина постоянно предлагал своим заложникам кофе и чай.

"Он все время предлагал кофе и чай там, но мало ли что он туда подсыпал", — сказал мальчик журналистам, видео общения с которыми в субботу появилось в украинских СМИ.

Также парень рассказал, что мужчина нацепил на себя предметы, которые называл взрывчаткой, и постоянно повторял, что "если полицейские не будут его слушать, он взорвет ее". По словам мальчика, "взрывчатка" представляла собой две бутылки с какой-то смесью внутри, при этом они светились синим цветом.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Tyler Durden
наверное батя его психанул
23:07
30.12.2017
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