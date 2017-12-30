Захвативший заложников в Харькове постоянно предлагал им кофе и чай

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Освобожденный из плена на почте в Харькове мальчик рассказал, что злоумышленник, который держал людей в заложниках, постоянно предлагал им кофе и чай, а также требовал снимать его на видео и выкладывать в сеть.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что все заложники, находившиеся в почтовом отделении Харькова, освобождены, а злоумышленник задержан. По данным нацполиции Украины в ходе операции по освобождению никто не пострадал.

"Он все время предлагал кофе и чай там, но мало ли что он туда подсыпал", — сказал мальчик журналистам, видео общения с которыми в субботу опубликовало издание "Украинская правда".

Также парень рассказал, что мужчина нацепил на себя предметы, которые называл взрывчаткой и постоянно повторял, что "если полицейские не будут его слушать, он взорвет ее". По словам мальчика, "взрывчатка" представляла собой две бутылки с какой-то смесью внутри, при этом они светились синим цветом.

В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил одно из помещений "Укрпочты". В нацполиции Украины сообщили, что располагают информацией, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозиться взорвать.

Также правоохранители сообщили, что в помещении может находится 11 заложников. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.