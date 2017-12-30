Жертв и пострадавших после освобождения заложников в Харькове нет

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате освобождения заложников в Харькове нет, заявил глава нацполиции Украины Сергей Князев.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет ", — цитирует пресс-служба нацполиции Украины Князева.

Ранее сообщалось, что мужчина, сообщивший, что у него с собой бомба, взял в заложники посетителей почтового отделения в Харькове. В полиции сообщали, что злоумышленником могут удерживаться 11 человек, в том числе два ребенка. Позже пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил об освобождении из плена пятерых человек, среди которых двое детей. Полиция возбудила по факту захвата почты уголовное дело по статье "Захват заложников".