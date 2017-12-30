Порошенко заявил, что все заложники в Харькове освобождены

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все заложники, находившиеся в почтовом отделении Харькова, освобождены, злоумышленник задержан.

Ранее сообщалось, что мужчина, сообщивший, что у него с собой бомба, взял в заложники посетителей почтового отделения в Харькове. В полиции сообщали, что злоумышленником могут удерживаться 11 человек, в том числе два ребенка. Позже пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил об освобождении из плена пятерых человек, среди которых двое детей. Полиция возбудила по факту захвата почты уголовное дело по статье "захват заложников".

"Всех заложников в Харькове освободили, захватчик задержан. Благодарю за хорошую работу сотрудников нацполиции и службы безопасности Украины", — написал Порошенко в субботу в Twitter.

Порошенко сообщил, что он поручил местным органам власти предоставить пострадавшим необходимую помощь.

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная написала в Facebook, что сейчас с освобожденными родственниками начинают работать психологи и медики.