В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты

КАИР, 30 дек — РИА Новости. Спецподразделения МВД Египта ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов и задержали еще 10 человек, говорится в заявлении Министерства.
В ходе рейда МВД в сельской местности провинции Гиза были ликвидированы трое боевиков, уничтожена мастерская по производству взрывчатки. Кроме того, в провинциях Эль-Фаюм и Кальюбия задержаны еще десять боевиков, причастных к подготовке терактов.
В минувшую пятницу террорист атаковал церковь в пригороде Каира, погибло девять человек.
*Запрещенная в России террористическая организация