Министр обороны США Джеймс Мэттис стоит перед картой Сирии и Ирака в Пентагоне. Архивное фото

Министр обороны США Джеймс Мэттис стоит перед картой Сирии и Ирака в Пентагоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в разговоре с министром обороны Катара о необходимости деэскалации ситуации в Персидском заливе для совместной борьбы с террористической группировкой "Исламское государство*", а также противостояния Ирану, говорится в сообщении оборотного ведомства.

Разговор Мэттиса и его катарского коллеги Халида аль-Аттыйя состоялся 28 декабря. Мэттис также поздравил его с продвижением на пост заместителя премьер министра.

"Министр обороны подчеркнул важность деэскалации напряжённости так, чтобы все партнёры в Персидском заливе смогли сфокусироваться на совместных усилиях по борьбе с ИГ* и угрозе региону, представляемой Ираном", — говорится в сообщении Пентагона, распространенного по итогам разговора.

*Запрещенная в России террористическая организация