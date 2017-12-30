КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в почтовом отделении в Харькове, говорится в субботу в сообщении МВД Украины в микроблоге в Twitter.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на данные полиции Украины сообщило, что неизвестный мужчина взял людей в заложники в отделении "Укрпочты" в Харькове. По предварительной информации полиции, мужчина сообщил, что к нему прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. В полиции сообщили, что по не подтвержденной информации в отделении почты в заложниках может быть девять взрослых и двое детей. По данным пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко глава Службы безопасности Украины уже доложил главе украинского государства Петру Порошенко об освобождении пяти заложников, среди них двое детей.

"По факту происшествия в почтовом отделении Харькова открыто уголовное производство по части второй статьи 147 (захват заложников) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по поручению первого замглавы МВД Сергея Ярового к месту событий в Харькове на самолете направлены дополнительные силы спецподразделения нацполиции Украины КОРД.