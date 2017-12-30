В Харькове из отделения почты освободили пятерых заложников

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины доложил президенту страны Петру Порошенко об освобождении из захваченного отделения почты в Харькове пяти заложников, среди них двое детей, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на данные полиции Украины сообщило, что неизвестный мужчина взял людей в заложники в отделении "Укрпочты" в Харькове. По предварительной информации полиции, мужчина сообщил, что к нему прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. В полиции сообщили, что по не подтвержденной информации в отделении почты в заложниках может быть 9 взрослых и 2 детей.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", — написал Цеголко в субботу в Twitter.

В свою очередь пресс-служба управления полиции Харьковской области сообщила, что по состоянию на 18.10 (19.10 мск) полицейским удалось освободить часть удерживаемых на почте людей путем переговоров. Освобожденные сейчас находятся в безопасности. Полиция продолжает предпринимать меры по задержанию злоумышленника.