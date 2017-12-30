В ДНР заявили о минометном обстреле села на юге республики

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село на юге ДНР, выпустив по нему восемь мин, заявили журналистам в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"В 17.45 враг, грубо нарушив ранее достигнутые договоренности о перемирии, обстрелял окраины села Сосновское из минометов. Всего по мирному населенному пункту было выпущено восемь 82-миллиметровых мин", — сказал представитель командования ДНР.