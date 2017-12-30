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В мире

МИД России ответил на обвинения в поставках нефти КНДР

19:1830.12.2017
(обновлено: 19:24 30.12.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. МИД России прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Москва якобы поставляет нефть в Северную Корею в обход санкций Совета Безопасности ООН. В ведомстве заявили, что режим торговых ограничений в отношении КНДР соблюдается в полном объеме.

Заседание Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в европейских органах безопасности сообщило, что в октябре и ноябре российские танкеры несколько раз перекачивали нефть на северокорейские суда. При этом собеседники агентства отметили, что не могут предоставить доказательства.

"Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", — пояснили в МИД.

Массовая капания в медиа

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал появившиеся в иностранных СМИ сообщения элементом "информационной войны". 

"Идет массовая кампания в медиа, одним из элементов которой теперь еще стала северокорейская проблема. Без всяких доказательств, фиксированных фактов. Просто оказывается давление на нашу страну с целью выставить ее в дурном свете, демонизировать, но уже не в качестве "агрессора", как в случае с Украиной, а как государство, которое нарушает общепринятые нормы по санкциям", — считает эксперт.

При этом он отметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы США наращивали военное присутствие у российских и китайских границ из-за эскалации северокорейского кризиса.

Другие "обвиняемые"

Ранее, 28 декабря, США обвинили в продаже нефти КНДР Китай. Американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил разочарование продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна, в частности, поставками нефти. "Невозможно когда-либо достичь решения проблемы Северной Кореи в дружеском ключе, если это будет происходить дальше!" — написал он.

Виды Южной Кореи. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Южной Корее задержали судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР
Пекин отверг эти обвинения, подчеркнув, что китайская сторона в полной мере выполняет резолюции Совета Безопасности и взятые на себя международные обязательства.

"Что касается сообщений СМИ о том, что якобы 19 октября китайский корабль поставлял нефть северокорейскому кораблю, мы провели расследование. Указанный корабль с августа этого года не швартовался в портах Китая. Кроме того, нет никаких записей о его входе или выходе из китайских портов", — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

О том, что китайские корабли продают нефть северокорейским танкерам в открытом море, сообщила южнокорейская газета "Чосон Ильбо". По данным издания, на снимках американских разведспутников видно, как китайские танкеры переливают нефть на северокорейское судно. 

Международные санкции

Жители Пхеньяна. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Акт войны": КНДР отвергла новые санкции Совбеза ООН
Продажа нефти Северной Корее в открытом море запрещена принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией №2375. 

В связи с новыми ракетными испытаниями, Совбез ООН расширил санкции, закрепив их в новой резолюции №2397 от 22 декабря. Она вводит ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Предусматриваются и другие изменения, касающиеся импорта в Северную Корею промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
gmv2345
Михаил
Есть еще танкеры незалежной! Им можно и ракетные движки и нефть и много чего еще...
19:44
30.12.2017
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