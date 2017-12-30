Захватившему заложников в Харькове предложили сдаться

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Захватившему заложников в отделении почты в Харькове предложили сдаться и освободить людей, в противном случае полиция пойдет на силовой захват, сообщил депутат Верховной рады Украины, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

"В настоящий момент с ним ведутся переговоры, ему предлагается сдаться и отпустить заложников, если он этого не сделает, то могут быть предприняты меры силового захвата помещения, которые могут повлечь его ликвидацию", — сказал Геращенко в субботу в эфире телеканала "112 Украина".