МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Авиабаза австралийских воздушных сил в городе Дарвин приведена в повышенную боевую готовность из-за появления российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах у берегов Индонезии, сообщает The Guardian.

Эта мера принята на непродолжительное время, пока российские ВВС выполняют учебные маневры. Отмечается, что ракетоносцы не нарушили воздушное пространство Австралии.

Guardian приводит мнение эксперта по национальной безопасности Питера Дженнингса, который считает, что маневры говорят о расширении влияния России в регионе. "Это напоминание о том, что Россия рядом и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона. Она будет использовать военный потенциал, чтобы это показать", — полагает он.

Российские ракетоносцы осуществляли воздушное патрулирование над нейтральными водами южной части Тихого океана в начале декабря, сообщается на сайте Минобороны. Самолеты находились в воздухе более восьми часов.