МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Авиабаза австралийских воздушных сил в городе Дарвин приведена в повышенную боевую готовность из-за появления российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах у берегов Индонезии, сообщает The Guardian.
Guardian приводит мнение эксперта по национальной безопасности Питера Дженнингса, который считает, что маневры говорят о расширении влияния России в регионе. "Это напоминание о том, что Россия рядом и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона. Она будет использовать военный потенциал, чтобы это показать", — полагает он.
Российские ракетоносцы осуществляли воздушное патрулирование над нейтральными водами южной части Тихого океана в начале декабря, сообщается на сайте Минобороны. Самолеты находились в воздухе более восьми часов.