На севере Ирака обнаружили крупные запасы оружия

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Народное ополчение Ирака обнаружило крупные запасы оружия и снарядов к юго-востоку от освобожденного города Эль-Хавиджа провинции Киркук на севере Ирака после более чем двух месяцев с момента освобождения города от террористической группировки "Исламское государство*", сообщается на официальном сайте ополчения.

По данным ополчения, бойцы обнаружили это оружие во время операции по розыску боевиков в районах недалеко от Эль-Хавиджи.

"Силы шестнадцатой бригады народного ополчения нашли сегодня во время операций по розыску боевиков большие запасы оружия и снарядов в районах Ярагун и Эль-Марра округа Эр-Рашад района Эль-Хавиджа провинции Киркук", — заявил представитель ополчения.

На опубликованных ополченцами фотографиях можно увидеть большое количество ракетных снарядов, а также автоматы и магазины с патронами к ним.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*. Крупные сражения против террористов в 2017 году прошли в городе Мосул, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.

Представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* полковник Райан Диллон 27 декабря заявил, что около тысячи боевиков ИГ* остаются в Сирии и Ираке.

*Запрещенная в России террористическая организация