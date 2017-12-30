КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными, рассчитывает, что 10 января пройдет первая встреча по этому вопросу.

"Я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров (по обмену пленными). Могу сказать, что 10 января у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались", — сказал Порошенко в субботу во время визита в госпиталь к освобожденным из плена в Донбассе украинским военным.