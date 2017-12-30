В Болгарии вынужденно сел самолет, летевший из Грузии в Грецию

ТБИЛИСИ, 30 дек — РИА Новости. Самолет авиакомпании Wizz Air, который направлялся из Кутаиси в Кавалу (Греция), вынужденно приземлился в Болгарии из-за удара молнии, сообщили в субботу РИА Новости в Кутаисском аэропорту.

"Самолет уже приближался к Кавале, как в это время в него ударила молния, из-за чего он вынужденно приземлился в аэропорту города Софии. Транспортировку пассажиров из Софии в Кавалу обеспечит авиакомпания",- сообщили в аэропорту.

При этом, по данным телекомпании "Рустави 2", пассажиры уже пятый час находятся в Софии и ожидают помощи. Им также не удается связаться с грузинским консульством. По данным ТВ, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.-0-