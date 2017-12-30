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В мире

В России ответили на слова украинского генерала об уязвимости моста в Крым

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Декабрь 2017 (100)
15:4830.12.2017
(обновлено: 15:53 30.12.2017)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Надвижка автодорожных пролетов к арке Крымского моста с таманской стороны. 19 декабря 2017Надвижка автодорожных пролетов к арке Крымского моста с таманской стороны. 19 декабря 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Киеве обнаружили очередное "слабое место" строящегося моста через Керченский пролив. Бывший замначальника украинского Генштаба Игорь Романенко заявил, что мост уязвим для ракетных ударов. В России эти слова сочли абсурдными: мост находится в надежных руках, а в случае какой-либо угрозы последует адекватный ответ.

Бухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Об уязвимости моста в Крым речь зашла во время чата Романенко для издания "Главред". Один из пользователей поинтересовался у генерал-лейтенанта в запасе, какие проблемы для безопасности Украины создаст мост, когда Россия его достроит.

По мнению Романенко, мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать "крымскую группировку противника". Кроме того, он будет способствовать экономическому росту Крыма. 

"Хотя, с военной точки зрения, Керченский мост является весьма уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования", — добавил военный.

"Пустая угроза"

На это заявление отреагировали российские парламентарии.

Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова Романенко детским лепетом "не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий".

Сенатор отметил, что мост — прежде всего гражданский, а не военный объект. Однако на угрозу ему непременно последует ответ.

"Как только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту <…> мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России", — сказал он телеканалу RT.

Клинцевич добавил, что попытки спекулировать на крымском вопросе уже вызывают раздражение.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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"Клоунада вокруг Крыма с разговорами об аннексии у любого грамотного человека вызывает не только улыбку, а порой раздражение и омерзение от того, как ведут себя люди, которые еще недавно говорили о дружбе народов", — заметил он.

Коллега Клинцевича по Совету Федерации, председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков считает слова отставного генерала пустой угрозой.

"Любой выпад против моста стал бы актом войны. Киев это должен понимать", — написал сенатор в Twitter.

Украине советуют не вынашивать агрессивные планы

Замглавы думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя RT слова Романенко, отметил, что такие заявления "не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства", поскольку мост в первую очередь служит для улучшения качества жизни мирных граждан. Впрочем, уверен депутат, мост находится "в надежных руках".

Большой десантный корабль Черноморского флота Азов выполняет переход по Керченскому проливу. 6 сентября 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
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"У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ", — пообещал он.

Украинским же военным он посоветовал не интересоваться мостом, а разобраться с собственными внутренними проблемами, например с националистами.

"Наверное, в этом направлении нужно действовать, а не вынашивать какие-то агрессивные планы по отношению к какой-либо стране, в частности к нашему государству", — заключил Швыткин.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, со своей стороны, добавил, что украинские власти могут только делать враждебные заявления.

"Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа", — сказал Ганжара RT.

Он назвал Крым "авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности", а мост, по его словам, будет достроен вопреки надеждам украинских властей.

"Мы со стороны украинского государства подобные угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой слышали много раз. Но Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима", — добавил он.

Мостоломатель
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мостоломатель

Киев против моста

Украинские власти постоянно ищут способы как-то противодействовать строительству моста, который соединит Крым и Кубань. Так, в конце ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России.

"Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", — заявил он.

Президент Украины Петр порошенко выступает на 14-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии. 15 сентября 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
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По словам Омеляна, сооружение моста в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины, так как в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина обратится к  странам Организации черноморского экономического сотрудничества — Болгарии, Грузии, Румынии, Турции — с предложением создать совместную группу для расследования возможных нарушений экологической безопасности при строительстве Крымского моста. В частности, в Киеве опасаются, что строительные работы могут превратить Азовское море в залив Черного, а также изменить химический состав азовской воды. Украинская прокуратура возбудила соответствующее уголовное дело, а президент Петр Порошенко поручил подать на Россию в суд по этому поводу.

Однако уже через несколько дней замглавы украинского МИД Василий Бондар признал, что позиция Киева относительно моста не нашла поддержки в ОЧЭС.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив
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В мире
Комментарии
18 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
pa-lo1
Мост ни как не изменит в Азовском море химический состав. А вот, то что мост изменил химсостав мозгового вещества некоторых вна Украине- это видно уже безо всякого анализа.
16:06
30.12.2017
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willytheking
Любой объект имеет определенную уязвимость для тех или иных видов оружия. В том числе, конечно, и крымский мост. Вопрос в том, какие последствия будут после попытки украины нанести ракетный удар по мосту (я уж молчу о том, что украине то особо нечем наносить такие удары). От такого раздувания щек у хохлов и репа треснуть может... А если такие смелые,ёто чего же до сих пор не попробовали Крым отвоевать, вместе с кубанью и ростовской областью? Шавка смелая только когда за забором прячется.
16:14
30.12.2017
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