Три "тираннозавра" ворвались в прямой эфир американского телеканала

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Три человека в костюмах тираннозавров "вторглись" в прямой эфир американского телеканала MSNBC, развеселив пользователей Twitter.

Видеоролик эфира появился на официальном канале MSNBC в Twitter. "Тот момент, когда три тираннозавра врываются в прямой эфир Хэйли Джексон", — говорится в комментарии к видео.

That moment when 3 t-rexes crash @HallieJackson's live shot 🦖 pic.twitter.com/VCp9R7CjZn — MSNBC (@MSNBC) December 28, 2017

​На видео корреспондент канала в Белом доме Хэйли Джексон обсуждает налоговую реформу с экспертом. В это время на заднем плане появляются люди в костюмах тираннозавров, и, по всей видимости, изображают что-то вроде борьбы. Ни ведущая, ни эксперт не обратили внимания на происходящее в кадре.

Пользователи Twitter пришли в восторг от увиденного.

"Не могу перестать смотреть и глупо смеяться", — пишет Джина Ди.

"Лучший задний фон в новостях за всю историю", — пишет Томас Холбрук.

"Я все еще смеюсь. Спасибо огромное! Кто бы вы ни были", — пишет Дуглас Ритц.

"Хэйли Джексон в прямом эфире из Парка юрского периода", — пишет Лео Руиц.

Сама Джексон позже отреагировала на ситуацию на своей странице в Twitter. "Ну хоть не аллигаторы", — написала она.

Как сообщила газета The Palm Beach Post, сценка с тираннозаврами оказалась розыгрышем, который устроили четыре местных жителя: три появились в кадре в костюмах, а четвертый смотрел эфир MSNBC по телефону и направлял их.