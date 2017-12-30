Силовики обстреляли пригород Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (405)

Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области. Архивное фото

Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пригород Донецка, заявили журналистам в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Сегодня в 14:15 украинские силовики продолжили нарушать режим прекращения огня на донецком направлении. Обстрелу из автоматического гранатомета и стрелкового оружия подвергся район населенного пункта Спартак", — сказал представитель командования ДНР.