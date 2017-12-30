В ЛНР разработали ряд предложений по борьбе с диверсантами

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (404)

ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Ряд предложений по борьбе с диверсантами разработан на координационном совещании с руководителями силовых структур в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Ранее МГБ ЛНР предупредило жителей республики об угрозе терактов во время новогодних праздников.

"На текущей неделе в республике проведено координационное совещание с руководителями силовых структур, министерств и ведомств. На заседании обсуждались вопросы противодействия подрывной деятельности украинских спецслужб на территории республики, с постановкой задач по ее нейтрализации, а также вопросы противодействия терроризму и диверсионной деятельности противника. В итоге разработан ряд предложений по решению данных вопросов", — рассказал Филипоненко.

Спикер подчеркнул, что в то же время Народная милиция готова к решению конфликта в Донбассе мирным путем.

"Мы неукоснительно соблюдаем минские договоренности. Наша первоочередная задача – обеспечение безопасности граждан и территориальной целостности республики", — сказал Филипоненко.