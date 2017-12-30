Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обсудили сирийское урегулирование, кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

"Были затронуты некоторые актуальные международные вопросы, включая сирийское урегулирование, кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине. Условлено о дальнейших контактах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были обсуждены итоги успешного развития российско-финляндских отношений в различных сферах в уходящем году, а также перспективы взаимовыгодного сотрудничества в 2018 году.

Лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом и передали наилучшие пожелания народам двух стран.