В Саудовской Аравии освободили двух задержанных по делу о коррупции принцев

ДУБАЙ, 30 дек — РИА Новости. Два сына покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда освобождены из-под ареста, где они находились во время расследования дела о коррупции, сообщает издание The National.

На прошлой неделе саудовские СМИ сообщили об освобождении 23 из более чем 200 человек, задержанных по этому делу. Все освобождённые заключили сделку с правосудием.

Освобождённые сыновья покойного короля — это принцы Фейсал бен Абдалла и Машааль бен Абдалла. По информации СМИ, единственным принцем в заточении остаётся Турки бен Абдалла. Ещё один из братьев — принц Митаб бен Абдалла — был отпущен на свободу в ноябре после трёх недель следствия.

В начале ноября новый комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства. В ходе следствия были допрошены, как сообщала в начале декабря генеральная прокуратура королевства, 320 человек, более двух тысяч банковских счетов были заморожены.